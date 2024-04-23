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Сериал Сёгун (2024): второй сезон, дата выхода, съёмки, будет ли продолжение

Сериал «Cёгун»: что будет после финала первого сезона?
Игорь Любавин
Сериал «Сёгун» (2024): второй сезон, дата выхода
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Стоит ли ожидать продолжения громкого сериала.

23 апреля завершился сериал «Сёгун» — уже вторая экранизация одноимённого исторического романа Джеймса Клавелла подошла к концу. Шоу рассказывает историю английского штурмана Джона Блэкторна, который попадает в Японию в 1600 году, когда в стране начались междоусобные войны.

Ещё после премьеры первых эпизодов «Сёгун» зарекомендовал себя как очень качественная историческая драма и уже стал одним из лучших сериалов последних лет. Но получит ли он продолжение?

«Сёгун»: информация о сериале

Название: «Сёгун» (Shogun)
Шоураннеры: Рэйчел Кондо и Джастин Маркс
Актёры: Хироюки Санада, Космо Джарвис, Анна Саваи и другие
Дата выхода: 23 апреля 2024 года
Жанр: историческая драма
Страна: США, Япония.
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«Сёгун»: где смотреть?

Сериал показывают на FX и Hulu. Первые два эпизода вышли 27 февраля, а финал состоялся 23 апреля. Официальных русских озвучки и субтитров нет, но есть любительские переводы.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат FX.

Чем закончился первый сезон «Сёгуна»?

Сериал «Сёгун» закончился там же, где завершилась оригинальная книга Джеймса Клавелла. Даймё Ёси Торанага формально стал сёгуном и осуществил свой тайный план — привести Японию к мирному существованию.

Тем временем судьба Джона Блэкторна оказалась незавиднее: его корабль сожгли, из-за чего он будет вынужден провести остаток своей жизни в Японии. Португальцы и сам Торанага всё же добились того, чтобы британец не привёл своих соотечественников в Страну восходящего солнца.

Джон Блэкторн

Джон Блэкторн

Фото: FX

О чём будет второй сезон «Сёгуна»?

К сожалению, очень маловероятно, что «Сёгун» получит продолжение. У создателей сериала Рэйчел Кондо и Джастина Маркса нет планов по созданию продолжения — они хотят завершить историю там, где заканчивался оригинальный роман Джеймса Клавелла.

Нам нравится, как заканчивается книга. Это была одна из причин, почему мы оба знали, что хотим снять экранизацию и завершить её там, где состоялся финал в книге. Это непохоже на обычное шоу, где, если бы мы оказались в похожей ситуации, мы бы уже не просто сидели в комнате сценаристов, мы бы уже снимали второй сезон.
Тода Марико не заслужила своей участи

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Фото: FX

Когда выйдет второй сезон «Сёгуна»?

С учётом того, что авторы сериала не планируют снимать продолжение, второй сезон «Сёгуна», скорее всего, не выйдет никогда. Телеканал FX может продолжить историю в отдельном спин-оффе или выпустить приквел с событиями, произошедшими до старта «Сёгуна», однако история Ёси Торанаги и Джона Блэкторна официально завершена.

А вот дальнейшая судьба шоураннеров Рэйчел Кондо и Джастина Маркса кажется яркой как никогда. Крупные онлайн-кинотеатры наверняка уже предложили им выгодный контракт на создание ещё одного хитового сериала.

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