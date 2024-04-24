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«Соник в кино 3» сильно вдохновлён игрой Sonic Adventure 2

«Соник в кино 3» сильно вдохновлён игрой Sonic Adventure 2
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В свежем интервью продюсер «Соника в кино 3» вновь поговорил про картину и её достоинства. По словам Тоби Ашера, фанатов ждёт «большой, весёлый и просто невероятный фильм».

Авторы картины сильно вдохновлялись игрой Sonic Adventure 2. Зрители смогут увидеть это с первых же минут, считает Ашер.

Это будет гигантский, весёлый и невероятный фильм, который, очевидно, многое заимствует из Sonic Adventure 2.

Премьера «Соника в кино 3» состоится 20 декабря 2024 года. Судя по всему, Paramount Pictures не планирует переносить премьеру, несмотря на забастовки актёров и сценаристов Голливуда, состоявшиеся прошлым летом.

События ленты развернутся после второй части и расскажут новую историю с участием новых персонажей и с новыми событиями.

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