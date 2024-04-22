«Я его фанат»: Идрис Эльба — о назначении Киану Ривза на роль в «Сонике в кино 3»

В небольшом интервью изданию IGN актёр Идрис Эльба высказался про назначение Киану Ривза на роль Шэдоу в третьей части «Соника в кино».

По словам Эльбы, он большой фанат Ривза. И знает, что Ривз тоже уважает его, поэтому их тандем должен получиться интересным.

Я его большой поклонник. Я также слышал, что он мой поклонник тоже, и нам суждено сделать что-нибудь вместе. Итак, поехали…

Премьера «Соника в кино 3» состоится 20 декабря 2024 года. Судя по всему, Paramount Pictures не планирует переносить премьеру, несмотря на забастовки актёров и сценаристов Голливуда, состоявшиеся прошлым летом.

События ленты развернутся после второй части и расскажут новую историю с участием новых персонажей и с новыми событиями.