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Премьера фильма «Пришелец» состоится на Московском международном кинофестивале

Премьера фильма «Пришелец» состоится на Московском международном кинофестивале
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На сайте Московского международного кинофестиваля (ММКФ) появилась информация о том, что на шоу состоится мировая премьера фантастической драмы российского режиссёра Ивана Соснина «Пришелец».

По словам Соснина, он очень сильно любит фильмы про космос. Снять картину «Пришелец» с небольшим бюджетом он решил ради эксперимента.

Я люблю фильмы про космос, снимал два клипа на космическую тематику. Я понимаю, что это огромные бюджеты, графика. До сегодняшнего дня мне не приходила в голову мысль, что можно снимать фантастическое кино с теми бюджетами, что были у нас, но мы решились на авантюру, это был эксперимент для меня.

Сюжет «Пришельца» разворачивается в небольшой уральской деревне среди обычных людей, не считая местного слабослышащего чудака Лёши. Он живёт в самодельном доме из мусора, рисует странные круги на полях и пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представители внеземных цивилизаций.

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