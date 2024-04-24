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Инсайдер раскрыл свежие детали Assassin's Creed Hexe про охоту на ведьм

Инсайдер раскрыл свежие детали Assassin's Creed Hexe про охоту на ведьм
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Инсайдер Том Хендерсон поделился порцией свежих деталей Assassin's Creed Hexe. Как оказалось, игра до сих пор находится на раннем этапе разработки. Ожидать релиза раньше 2026-го точно не стоит.

Хендерсон подчеркнул, что он видел геймплейный фрагмент из Hexe. В нём главная героиня по имени Эльза убегала от немецких солдат XVI века. В какой-то момент героиня использовала свои силы и вселилась в кошку, чтобы уйти от погони.

По данным инсайдера, геймплейный отрезок выглядел мрачно. Ранее тоже ходила информация о том, что тайтл будет мрачный и расскажет про охоту на ведьм в Европе.

Ещё в стелс-экшене ожидается более линейное повествование, чем в последних частях. Таким образом авторы хотят вернуться к истокам франшизы.

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