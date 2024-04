Впечатления от No Rest for the Wicked: чем удивляют создатели Ori

18 апреля стартовал ранний доступ No Rest for the Wicked — новинки создателей Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps. Только теперь команда Moon Studios пробует себя в новом жанре: вместо красочной метроидвании они решили сделать нечто совсем уникальное — и для этого разработчикам потребовалась помощь обычных игроков.

Концепция раннего доступа проста: создатели выдают небольшой кусок игры, чтобы протестировать что-то и узнать мнение аудитории — фактически это масштабное тестирование, только за доступ к нему люди сами платят. Многие хиты за последние годы проходили через это — Dead Cells, Hades, Baldur's Gate 3, PUBG, Last Epoch и другие. Каждая из них благодаря механике стала куда лучше к релизу.

С No Rest for the Wicked ситуация получилась даже интереснее, поскольку ранний доступ для Moon Studios будто бы стал очередным этапом разработки, на котором команда буквально видеоизменяет своё творение.

No Rest for the Wicked: информация об игре

Название: No Rest for the Wicked

Платформы: ПК (потом на PS5 и Xbox Series)

Разработчик: Moon Studios

Издатель: Private Division

Дата выхода: 18 апреля 2024 года

Жанр: экшен-RPG

Релиз в России: официально не выйдет

Перевод: русские субтитры.

Доступ к игре «Чемпионату» предоставил издатель Private Division.

Видео доступно на YouTube-канале Private Division. Права на видео принадлежат Private Division.

Что такое No Rest for the Wicked

Аналогов у игры нет — по крайней мере, мне ничего в голову не пришло. Перед нами сразу несколько игр в одной: идейно это что-то близкое к Dark Souls. Это и сам темп сражений, и быстрое наказание за ошибки в виде смерти, да в целом общее настроение. При этом тут большая ставка на шмотки с разной редкостью и уникальными умениями, всё примерно как в Diablo, но не в таком колоссальном количестве — новые вещи тут не сыплются на голову каждые полсекунды.

Фундаментально No Rest for the Wicked — это Dark Souls с видом сверху, экипировкой в духе Diablo и визуальным исполнением от Ori and the Will of the Wisps.

Однако вдобавок к этому тут есть элементы Animal Crossing, когда нужно собирать ресурсы на совершенствование большого города и обстановку собственного дома — причём при улучшении города нужно ждать 15-120 минут в зависимости от выбранного апгрейда. Какой-то привет из мобильных игр. Ещё No Rest for the Wicked имеет небольшие элементы каких-нибудь выживачей в духе Rust.

В итоге может показаться, что No Rest for the Wicked немного разрывает в разные стороны — и вы будете правы в своих домыслах. Хардкорная боевая система не очень хорошо вяжется со шмотизмом, потому что во время прохождения можно оказаться в ситуации с неудачным билдом и бесконечным нагоняем от любого местного гопника. Однако тут на помощь приходит плашка «раннего доступа».

No Rest for the Wicked Фото: Private Division

Многие аспекты No Rest for the Wicked в первые дни подверглись серьёзной критике со стороны сообщества — к примеру, после смерти вся ваша экипировка теряет прочность, но это происходило настолько стремительно, что, умерев несколько раз в течение пары минут, приходилось быстро искать кузнеца. Никакой особенности это не добавляло, а исключительно раздражало. Первым же матчем механику стремительно скорректировали, чтобы прочность всё-таки отражала своё название — предметы перестали быстро ломаться.

Всего к No Rest for the Wicked за прошедшие дни вышло три патча, но они оказались настолько масштабными и «правильными», что аудитория не только быстро начала менять своё мнение об игре, но корректировала отзывы в Steam на положительные и стала попросту активнее играть — и даже советовать новинку.

Сейчас у NRotW рейтинг одобрения в Steam — 69%. Хотя ещё до первых патчей он был в районе 50-55%. Патчи и работа с сообществом дают свои плоды.

Такое резкое изменение мнения удивительно видеть, но Moon Studios действительно будто бы намеренно выпустила игру с максимумом не связанных между собой механик, чтобы сразу же узнать мнение обо всём и стремительно корректировать игру по всем направлениям.

Ролики выглядит просто потрясающе Фото: Private Division

Стоит ли играть в No Rest for the Wicked?

Если вы большой поклонник Dark Souls, Bloodborne, Sekiro или Elden Ring — в No Rest for the Wicked вы обязательно найдёте себя. Это хардкорная игра, где предстоит очень часто умирать — куда чаще, чем в играх FromSoftware. Не всегда гибель будет заслуженной.

Считывать движения врагов местами удивительно трудно, исследовать удивительно многоуровневый мир может быть опасно и неудобно (совершенно случайно навернуться со скалы тут проще простого), а любая ошибка может моментально отправиться на чекпоинт. Подобный подход чем-то напоминает игры эпохи PS2 с вечными «недопрыгами». В этом смысле No Rest for the Wicked удивительным образом напоминает скорее Ninja Gaiden.

Город здесь просто огроменный Фото: Private Division

Однако чего у No Rest for the Wicked не отнять, так это ощущения уникальной и особенной игры. Она потрясающе выглядит — как живая акварельная картина, причём каждое мгновение. Наблюдать за этой красотой можно бесконечно. С постановкой роликов тоже всё замечательно, да и сюжет интригует.

Сейчас No Rest for the Wicked только в начале своего пути — думаю, уже через несколько месяцев она изменится до неузнаваемости. Многие механики вообще могут исчезнуть. Однако это нормально. Желающие прямо сейчас помочь Moon Studios уже могут сделать это — или же подождать полноценного выхода.

Разработчики очень активно общаются с поклонниками в социальных сетях, интересуясь мнением обо всём. No Rest for the Wicked, судя по первой неделе раннего доступа, в каком-то смысле «живое существо», которое будет эволюционировать и меняться.

No Rest for the Wicked Фото: Private Division

No Rest for the Wicked: играть сейчас?

Только если готовы мириться с постоянным изменением игры и проблемами разных масштабов. Хотя даже если просто хочется попробовать чего-то новенького — No Rest for the Wicked может помочь. Даже сейчас в игре предостаточно контента: на прохождение доступного сюжета уйдёт около 10 часов, а ещё 20-30 можно потратить на изучение мира и выполнение второстепенных заданий.

При этом, когда игра доберётся до полноценного релиза, желательно начинать приключение заново — с учётом темпов изменений No Rest for the Wicked, к этому моменту новое приключение будет действительно новым.

Понравилось

Потрясающий визуал и графика

Крутая боевая система

Интригующий сюжет

Стремительное исправление проблем

Не понравилось