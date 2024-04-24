«Нормальным людям это надоело»: Джонни Депп — про современный Голливуд и кино

Джонни Депп недавно дал интервью журналу Metro. В нём он поговорил про современные высокобюджетные фильмы. По мнению актёра, все они — однотипные и вызывают только утомлённость.

По словам Деппа, современный Голливуд представляет собой сборище бухгалтеров, которым по каким-то причинам выдали много денег. Именно из-за этого они всё и снимают.

Они одноразовые, и люди это понимают. Прославленные бухгалтеры, у которых есть возможность нажать на «зелёный» свет и снимать студийные фильмы… но просто тратят чёртову уйму денег. Бюджеты у этих фильмов смехотворные… какая-то романтическая комедия с двумя очень популярными людьми. Нормальным людям это уже надоело.

Артист ещё раз отметил, что не жалеет о своих сказанных про Голливуд словах. Более того, он не планирует возвращаться в большое кино именно через современный Голливуд.