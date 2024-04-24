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Steam обновил правила возврата средств за игры с расширенным доступом

Steam обновил правила возврата средств за игры с расширенным доступом
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Valve опубликовала небольшое объявление в Steam и рассказала о новой политике возвратов в онлайн-магазине. В компании решили внести изменения в правила к проектам, выходящим в расширенном доступе — обычно это максимальные издания тайтлов, предлагающие начать игру за несколько дней до релиза.

Отныне время, проведённое в формате расширенного доступа, будет учитываться при обработке запроса на возврат. Это значит, что пользователи больше не смогут наиграть десятки часов и даже пройти игру, после чего вернуть за неё средства. К этим версиям теперь применяется стандартное правило возврата: наиграть не больше двух часов и оформить запрос в службу поддержки не позже, чем спустя две недели после покупки.

Проблема расширенного доступа стала актуальной для издателей после того, как пользователи начали возвращать средства за максимальные издания проектов, проведя в них десятки часов. Это происходило, например, в Starfield и EA Sports FC 24.

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