Аня Тейлор-Джой рассказала о важном совете для работы над «Фуриосой»

Аня Тейлор-Джой рассказала, какой совет ей дал Николас Холт, сыгравший в «Безумном Максе». В его совете было лишь два слова: «Доверься Джорджу».

Холт имел в виду Джорджа Миллера, режиссёра и сценариста «Безумного Макса» и самой «Фуриосы». Тейлор-Джой приняла совет коллеги.

Картина расскажет историю однорукой женщины-воительницы, которую сыграла Аня Тейлор-Джой («Ход королевы», «Дюна 2»). В съёмках также принимали участие Крис Хемсворт, Том Бёрк, Нейтан Джонс и другие. В оригинале Фуриосу сыграла Шарлиз Терон.

Премьера фильма состоится уже 15 мая в рамках Каннского кинофестиваля. В кино «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» появится чуть позже — старт проката назначен на 21 мая. В России официального проката не будет.