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Брюс Уиллис раздавал деньги команде на съёмках боевика «Армагеддон»

Брюс Уиллис раздавал деньги команде на съёмках боевика «Армагеддон»
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Знаменитый голливудский продюсер Джерри Брукхаймер рассказал трогательную историю со съёмок культового боевика «Армагеддон», вышедшего в 1998 году. Как оказалось, еженедельно на съёмках фильма проходили денежные розыгрыши, которые обильно финансировал Брюс Уиллис, главная звезда ленты.

Как отметил Брукхаймер, изначальная инициатива исходила не от Уиллиса, однако именно он добавлял в призовой фонд свои деньги, чтобы съёмочная команда могла выиграть ещё больше денег.

Брюс такой хороший парень. Он был так щедр по отношению к команде. На съёмках «Армагеддона» у них были еженедельные денежные розыгрыши, и он бросал в шляпу много личных денег. Благодаря этому члены съёмочной команды получали крупные чаевые, кто бы ни оказался победителем.

Премьера фильма «Армагеддон» состоялась в 1998 году. Боевик собрал в мировом прокате $ 553 млн и стал самым кассовым фильмом года.

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