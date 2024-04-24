Финский бренд HMD Global выпустит свой первый смартфон Pulse Pro

Финский конгломерат HMD Global, владеющий брендом Nokia, скоро выпустит свой первый смартфон. Информацию о гаджете под названием HMD Pulse Pro опубликовало местное издание Suomi Mobiili со ссылкой на торговую площадку Giganti.

Так, HMD Pulse Pro получит 6,5-дюймовый экран с разрешением экрана HD+ и частотой обновления до 90 Гц. Устройство будет работать на базе процессора Unisoc T606 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 5000 мА/ч. Гаджет будет защищён от влаги по стандарту IP52 и поддерживает разъём для наушников 3,5 мм.

Судя по данным Suomi Mobiili, смартфон поступит в продажу 15 мая. Стоимость HMD Pulse Pro составит € 179 (около 18 тысяч рублей). Доберётся ли гаджет до других стран, пока неизвестно.