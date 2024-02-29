Бренд HMD Global тизерит свои первые смартфоны — они придут на замену Nokia

Финский конгломерат HMD Global представил первый тизер смартфонов, выпущенных под собственным брендом. Компания показала два изображения с розовым и чёрным смартфонами, которые «подойдут под ваш карман» в июле.

Фото: HMD Global

Фото: HMD Global

В HMD Global пока не раскрывают даже примерных характеристик своей будущей линейки смартфонов. Ранее производитель уже заявлял, что упор будет сделан на экологичность и ремонтопригодность — детали гаджетов можно будет заменить без каких-либо проблем.

При этом всё ещё неясно, полностью ли заменят грядущие смартфоны всю линейку гаджетов Nokia, которая принадлежит HMD Global. Ранее в конгломерате заявили, что бренд никуда не денется, а будет сосуществовать с гаджетами материнской компании. Возможно, речь шла исключительно о кнопочных телефонах.