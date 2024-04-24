Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсирован смартфон Oppo K12 с AMOLED-экраном и частотой 120 Гц

Анонсирован смартфон Oppo K12 с AMOLED-экраном и частотой 120 Гц
Комментарии

На этой неделе компания Oppo анонсировала среднебюджетный смартфон K12. Устройство работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3 и под управлением операционной системы ColorOS 14.

Девайс предложит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, HDR10+ и максимальной яркостью в 1100 нит. Также устройство обладает защитой от пыли и влаги по стандарту IP54, стереодинамиками, двигателем для вибрации в играх и NFC-чипом.

Ко всему прочему, гаджет получил аккумулятор ёмкостью 5500 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 100 Вт. Что касается габаритов, то толщина Oppo K12 составила 8,37 мм, а вес — 186 граммов.

Продажи устройства на территории Китая стартуют уже 29 апреля.

Материалы по теме
Финский бренд HMD Global выпустит свой первый смартфон Pulse Pro
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android