Анонсирован смартфон Oppo K12 с AMOLED-экраном и частотой 120 Гц

На этой неделе компания Oppo анонсировала среднебюджетный смартфон K12. Устройство работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3 и под управлением операционной системы ColorOS 14.

Девайс предложит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, HDR10+ и максимальной яркостью в 1100 нит. Также устройство обладает защитой от пыли и влаги по стандарту IP54, стереодинамиками, двигателем для вибрации в играх и NFC-чипом.

Ко всему прочему, гаджет получил аккумулятор ёмкостью 5500 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 100 Вт. Что касается габаритов, то толщина Oppo K12 составила 8,37 мм, а вес — 186 граммов.

Продажи устройства на территории Китая стартуют уже 29 апреля.