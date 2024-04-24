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Apple снизила поставки шлема Vision Pro и меняет стратегию развития бренда — СМИ

Apple снизила поставки шлема Vision Pro и меняет стратегию развития бренда — СМИ
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Авторитетное издание Bloomberg опубликовало новую колонку, посвящённую компании Apple. Основная часть материала посвящена шлему смешанной реальности Vision Pro — устройству за $ 3500, поступившему в продажу в Северной Америке в феврале 2024 года.

По данным издания, интерес аудитории к новейшей гарнитуре Apple стремительно падает. Если раньше люди постоянно записывались на демонстрационные презентации шлема, то теперь многие даже не приходят на ранее записанное время. Кроме того, продажи гарнитуры сильно упали: с нескольких гарнитур в день до нескольких штук в неделю. На фоне падения интереса Apple усилила маркетинговую поддержку Vision Pro, в том числе опубликовав большой баннер с гарнитурой на главной странице своего официального сайта.

Как отмечает аналитик Мин-Чи Куо, в компании уже снизили поставки шлема примерно в два раза: с 700-800 тысяч до 400-450 тысяч гаджетов. Сейчас в корпорации также пересматривают общую стратегию бренда — вполне возможно, что ранее запланированный релиз Vision Pro 2 в 2025 году может быть перенесён.

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