Расписание второго дня топ-турнира ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2

Сегодня, 24 апреля, продолжится крупный турнир ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

В рамках второго игрового дня ESL Pro League S19 пройдут матчи коллективов группы A и B.

14:30. Группа B, Team Falcons (Дания) — The MongolZ (Монголия).

14:30. Группа B, G2 Esports (Европа) — TYLOO (Китай);

17:30. Группа A, Fnatic (Европа) — 3DMAX (Франция);

17:30. Группа А, Virtus.pro (Россия) — SAW (Португалия);

— SAW (Португалия); 20:30. Группа А, FaZe Clan (Еврпа) — Astralis (Дания);

20:30. Группа A, Imperial Esports (Бразилия) — Eternal Fire (Турция).

Прямую трансляцию всех матчей бесплатно покажет онлайн-кинотеатр Okko, а на платформе Twitch будет доступен русскоязычный стрим от студии Paragon Events.