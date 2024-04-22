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ESL Pro League Season 19 по CS 2 — участники, состав групп, призовой фонд, где смотреть

Завтра на Мальте стартует ESL Pro League Season 19 по CS 2 с призовым фондом $ 750 тыс.
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Во вторник, 23 апреля, начинается первый этап престижного турнира ESL Pro League Season 19 по шутеру Counter-Strike 2. Матчи пройдут в студийном формате в городке Сент-Джулианс на Мальте.

В рамках первой стадии 32 команды будут разделены на четыре подгруппы, из каждой в плей-офф пройдут по четыре лучших коллектива. Участие в ESL Pro League примут все ведущие коллективы мира, в том числе российские Virtus.pro, BetBoom Team и forZe Esports.

  • Группа А: FaZe Clan (Европа), Imperial Esports (Бразилия), Eternal Fire (Турция), Astralis (Дания), Virtus.pro (Россия), Fnatic (Европа), 3DMAX (Франция), SAW (Португалия);
  • Группа B: Team Vitality (Европа), Sharks Esports (Бразилия), BetBoom Team (Россия), M80 (США), Team Falcons (Дания), The MongolZ (Монголия), TYLOO (Китай), G2 Esports (Европа);
  • Группа С: MOUZ (Европа), Bad News Kangaroos (Австралия), GamerLegion (Европа), ENCE (Польша), 
    FURIA Esports (Бразилия), Team Liquid (Америка), forZe Esports (Россия), Monte (Украина);
  • Группа D: Complexity (США), Pera Esports (Европа), HEROIC (Дания), Ninjas in Pyjamas (Швеция), BIG (Германия), BOSS (США), FlyQuest (Австралия), Natus Vincere (Украина).

Общий призовой фонд турнира составит $ 750 тыс. Победитель, который определится 12 мая, заберёт $ 170 тыс. и получит прямое приглашение на летний IEM Cologne 2024.

Прямую трансляцию всех матчей бесплатно покажет онлайн-кинотеатр Okko, а на платформе Twitch — студия Paragon Events.

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