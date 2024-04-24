Минкультуры профинансировало 251 российский фильм в 2023 году

На этой неделе состоялось заседание коллегии Министерства культуры России. В ходе мероприятия министр культуры Ольга Любимова рассказала, что в 2023 году при поддержке ведомства было завершено производство 394 российских проектов, среди которых 251 фильм и 74 мультфильма.

По линии Фонда кино оказана поддержка производства 40 новых проектов национальных фильмов, создаваемых лидерами отечественного кинопроизводства и иными организациями кинематографии, а также дофинансирование ещё 22 ранее поддержанных национальных фильмов.

Ко всему прочему, она поделилась, что за предыдущий год в прокат вышло 207 российских картин, кассовые сборы которых составили 28,1 млрд рублей. Причём в общей сложности их посмотрели 91,4 млн человек.