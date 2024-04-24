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Сборы боевика «Падение империи» в России превысили 100 млн рублей

Сборы боевика «Падение империи» в России превысили 100 млн рублей
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На этой неделе сборы боевика «Падение империи» Алекса Гарленда в российском прокате превысили 107 млн рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось почти две недели.

Тем временем в мировом прокате фильм заработал уже $ 51,9 млн. Ко всему прочему, фильм показал рекордный старт среди всех проектов студии A24 в России.

Фото: «Фонд Кино»

Лента рассказывает о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Вместе с Кирстен Данст в ленте сыграли Джесси Племонс, Ник Офферман и Кэйли Спэни. Сценаристом фильма, как и его постановщиком, выступил Алекс Гарленд («Аннигиляция»).

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