Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В PUBG временно вернут знаменитую карту «Эрангель»

В PUBG временно вернут знаменитую карту «Эрангель»
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики королевской битвы PUBG опубликовали на официальном сайте игры новый пост. В нём авторы сообщили, что знаменитая карта «Эрангель» временно вернётся в игру: на ПК она будет доступна с 14 по 28 мая, а на консолях — с 23 мая по 6 июня.

Долю ностальгии привнесёт и тот факт, что карта будет поддерживать особенности классического «Эрангеля»: хмурую погоду, стенды с оружием на стартовом острове, уменьшенную отдачу у пушек и старый пользовательский интерфейс.

Мы надеемся, что это даст возможность не только вновь посетить культовый остров, но и вспомнить заветные моменты, которые вы пережили с друзьями и товарищами в былые времена.

Напомним, в прошлом месяце PUBG отпраздновал свою седьмую годовщину. В будущем разработчики собираются переработать систему подбора игроков, античит и рейтинговый режим.

Материалы по теме
Российский состав Twisted Minds выиграл главную европейскую лигу по PUBG: Battlegrounds
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android