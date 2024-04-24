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«Блестящий дебют»: критики остались в восторге от экшена Stellar Blade

«Блестящий дебют»: критики остались в восторге от экшена Stellar Blade
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Динамичный экшен с сексуальной главной героиней Stellar Blade выйдет только под конец недели, однако ряд журналистов уже успели пройти тайтл. Оценка игры на Metacritic составила 81 балл из 100, а на OpenCritic она оказалась чуть выше — 84.

В качестве достоинств проекта рецензенты выделили сложные сражения, разнообразные уровни, богатый простор для кастомизации главной героини и масштабность экшена.

Stellar Blade присоединилась к солидному списку эксклюзивов PlayStation 5. Игра впечатляет непростыми сражениями и фантастическим миром.

Из минусов обзорщики назвали неотзывчивое управление в платформинговых сегментах и затянутые в некоторых местах бои.

Stellar Blade великолепна во многих аспектах, но скучные персонажи, тусклый сюжет и поверхностные ролевые элементы не позволяют ей встать наравне с лучшими представителями жанра.

События проекта развернутся в далёком будущем. Земля разрушена в ходе катаклизма. Игрокам предстоит взять на себя роль девушки по имени Ева, чтобы исследовать последний город планеты и спасти выживших.

Релиз Stellar Blade на PS5 состоится 26 апреля.

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