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Фильм «Фуриоса» по «Безумному Максу» одобрили только для взрослых

Фильм «Фуриоса» по «Безумному Максу» одобрили только для взрослых
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На этой неделе фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», приквел «Безумного Макса», получил возрастной рейтинг R (только для совершеннолетних зрителей). Эксперты отметили, что в картине показаны сцены жестокого насилия и обезображенные образы.

Напомним, в центре сюжета спин-оффа оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, роль которой в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой, звезда «Хода королевы» и недавней «Дюны 2».

Режиссёром выступил Джордж Миллер, который снял оригинальный фильм про Безумного Макса и его культовое продолжение — «Дорогу ярости».

Мировая премьера фильма состоится 24 мая. В России официального проката ленты не будет.

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