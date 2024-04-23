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Продолжительность фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» составит 2 часа 28 минут

Продолжительность фильма «Фуриоса» по «Безумному Максу» составит почти 2,5 часа
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Издание HollywoodHandle выяснило точную продолжительность предстоящего фантастического фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».

Приквел ленты «Безумный Макс: Дорога ярости» от создателя серии Джорджа Миллера будет идти 2 часа 28 минут. Ранее стало известно, что одну 15-минутную сцену пришлось снимать 78 дней при участии 200 каскадёров.

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Картина расскажет историю однорукой женщины-воительницы, которую сыграла Аня Тейлор-Джой («Ход королевы», «Дюна 2»). В съёмках также принимали участие Крис Хемсворт, Том Бёрк, Нейтан Джонс и другие.

Премьера фильма состоится уже 15 мая в рамках Каннского кинофестиваля. В кино «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» появится чуть позже — старт проката назначен на 21 мая.

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