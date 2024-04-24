В трейлере «Дэдпула 3» нашли отсылку на «Человека-паука 1» с Тоби Магуайром

Пару дней назад вышел первый трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом. Внимательные зрители обратили внимание, что в ролике есть отсылка на ленту «Человек-паук 1» с Тоби Магуайром.

На тайм-коде 0:55 показан отрывок, в котором Росомаха пытается ударить Дэдпула, однако тот крайне умело уворачивается от всех атак. Точно такая же сцена была и в первом фильме про Человека-паука Сэма Рэйми — тогда Питер Паркер вступил в конфликт с задирой Флэшем Томпсоном.

Видео доступно на YouTube-канале Ryan Reynolds. Права на видео принадлежат Marvel.

«Дэдпул и Росомаха» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Премьера фильма состоится 26 июля в кинотеатрах по всему миру.