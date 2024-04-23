Вышел дублированный трейлер фильма «Дэдпул 3» с Петром Гланцем и Александром Рахленко

В Сети появилась дублированная на русский язык версия трейлера «Дэдпул 3» от студии Red Head Sound.

К работе над русской локализацией вернулись Пётр Гланц и Александр Рахленко — актёры, которые озвучивали Дэдпула и Росомаху в других фильмах Marvel. Переводом руководят те же люди, что и в предыдущих лентах серии.

Студия Red Head Sound провела опрос о нецензурной лексике в озвучке — пользователи проголосовали за то, чтобы в дубляже был мат. Из-за этого мы не можем разместить видео тут, но его можно посмотреть в группе ВКонтакте

Ранее исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс опубликовал на своём YouTube-канале версию трейлера на русском языке. При этом официального проката в России не будет, а дублируют голоса не Гланц с Рахленко, а другие актёры.