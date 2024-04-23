Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел русский трейлер фильма «Дэдпул и Росамаха» с Петром Гланцем и Александром Рахленко

Вышел дублированный трейлер фильма «Дэдпул 3» с Петром Гланцем и Александром Рахленко
Аудио-версия:
Комментарии

В Сети появилась дублированная на русский язык версия трейлера «Дэдпул 3» от студии Red Head Sound.

К работе над русской локализацией вернулись Пётр Гланц и Александр Рахленко — актёры, которые озвучивали Дэдпула и Росомаху в других фильмах Marvel. Переводом руководят те же люди, что и в предыдущих лентах серии.

Студия Red Head Sound провела опрос о нецензурной лексике в озвучке — пользователи проголосовали за то, чтобы в дубляже был мат. Из-за этого мы не можем разместить видео тут, но его можно посмотреть в группе ВКонтакте.

Ранее исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс опубликовал на своём YouTube-канале версию трейлера на русском языке. При этом официального проката в России не будет, а дублируют голоса не Гланц с Рахленко, а другие актёры.

Материалы по теме
Видео
В трейлер «Дэдпула и Росомахи» внезапно добавили официальную русскую озвучку
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android