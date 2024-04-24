Team Spirit может попасть в плей-офф ESL Birmingham — Gaimin Gladiators покинула турнир

Российская Team Spirit сыграла вничью с OG на турнире ESL One Birmigham 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Вырвав победу на второй карте в матче с европейским коллективом, «драконы» заработали пять очков в рамках групповой стадии чемпионата в Бирмингеме. Это даёт российской команде шанс продолжить участие в турнире. В это же время Gaimin Gladiators, доминировавшая на про-сцене Dota 2 в прошлом сезоне, лишилась возможности пройти в плей-офф соревнования и покинула ESL One Birmingham 2024.

Что касается Team Spirit, коллектив всё ещё может как попасть в верхнюю сетку основной стадии, так и покинуть чемпионат. Чтобы «спириты» попали в переигровки на четыре команды, Xtreme Gaming должна одолеть Tundra Esports со счётом 2:0.