Spirit выступит в переигровках на 4 команды — коллектив может покинуть турнир по Dota 2

По итогам основных матчей групповой стадии турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн. в группе B пройдут переигровки на 4 команды.

В дополнительных сериях столкнутся такие коллективы, как Team Spirit, Tundra Esports, Xtreme Gaming и HEROIC. Все представленные команды завершили выступление в группе со счётом 5:5.

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По итогам переигровок сильнейший из претендентов пройдёт в верхнюю сетку плей-офф чемпионата в Бирмингеме, худший ростер покинет соревнование, а остальные коллективы начнут выступление в основной стадии турнира с нижней сетки.

В это же время в группе A пройдут переигровки с участием BetBoom Team. Российская команда поборется с Team Liquid и Team Falcons за 2 слота в верхней сетке ESL One Birmingham 2024.