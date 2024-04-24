Про О. Джея Симпсона снимут фильм — в нём его покажут невиновным

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что в производство был запущен фильм про актёра О. Джея Симпсона. Его самой известной ролью стало перевоплощение в детектива Нортберга в трилогии «Голый пистолет» с Лесли Нильсеном.

Отмечается, что звезде «Ночи в музее» Оуэну Уилсону предложили сыграть в картине роль адвоката Дугласа Макканна. За это актёру обещали гонорар в размере $ 12 млн, однако тот отказался, поскольку «не хочет сниматься в фильме, в котором Симпсона хотят выставить невиновным».

В июне 1994 года актёра обвинили в убийстве бывшей жены Николь Браун-Симпсон и её любовника, однако ему удалось избежать смертной казни. Затем в 2008 году О. Джей Симпсона попал в тюрьму за вооружённое ограбление и похищение людей, поэтому звезду посадили на 33 года.

В 2017 году актёра помиловали, и он вышел на свободу по УДО. В середине апреля Симпсон скончался в возрасте 76 лет. Дата выхода и другие подробности грядущей ленты пока не раскрываются.