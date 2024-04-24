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Украинский игрок в CS 2 получил бан на FACEIT за читы — он занимал первое место по Эло

Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Дмитрий Wonderful_Y Хоркуша получил бан на платформе FACEIT. Аккаунт украинца был заблокирован за использование читов.

Киберспортсмен, занимавший первую строчку в ELO-рейтинге на FACEIT, был забанен на 2 года. В качестве причины блокировки аккаунта про-игрока представители платформы указали использование читов. Насколько давно Дмитрий Wonderful_Y Хоркуша начал пользоваться нечестным преимуществом, неизвестно.

Сам украинец утверждает, что он получил бан за использование внутриигрового бага, который позволял видеть сквозь стены после введения специальной команды в консоль:

Ладно, раз уж все мы видим, что здесь происходит, я скажу правду. Я молился каждую секунду, чтобы меня не забанили, как двух игроков «академки» Eternal Fire, ведь я тоже использовал этот баг. Когда он появился, друзья сказали мне, что все им пользуются. Я не верил, потому что не понимал, как консольные читы могут работать на FACEIT. Но всё работало. Я отыграл с багом 2 раунда и больше не использовал его. Не думал, что со стороны FACEIT это можно заметить.

Также Дмитрий Хоркуша рассказал о своих дальнейших планах после блокировки:

Все прошлогодние обвинения в мою сторону, когда я играл, — полный бред. Меня бы уже 10 раз забанили, если бы я действительно читерил. Но я заслужил это. Моя ошибка. Хейтеры могут радоваться. А я всё равно собирался заняться личной жизнью после этого сезона, поэтому это хороший момент, чтобы уйти.

При этом представитель платформы FACEIT опроверг слова про-игрока о том, что он был заблокирован за использование бага:

Все игроки, уличенные в использовании эксплойта sv_cheats, были забанены вскоре после его появления. С тех пор блокировки за это не выдавались.