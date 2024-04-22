Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Абай HObbit Хасенов и Илья Perfecto Залуцкий переведены в инактив состава Cloud9 по CS2

Абай HObbit Хасенов и Илья Perfecto Залуцкий переведены в инактив состава Cloud9 по CS2
Аудио-версия:
Комментарии

Профессиональные игроки Илья Perfecto Залуцкий и Абай HObbit Хасенов переведены из активного ростера Cloud9 по Counter-Strike 2 в запас. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.

В анонсе говорится, что данное решение принято по обоюдному согласию сторон. Клуб готов рассмотреть трансферные предложения о переходе киберспортсменов в другие организации.

Также из Cloud9 уходит помощник тренера Иван F_1N Кочугов, который работал с составом практически два года. Кто заменит кадры, покинувшие коллектив, пока неизвестно.

Состав Cloud9 на данный момент:

  • Сергей Ax1Le Рыхторов;
  • Кирилл Boombl4 Михайлов;
  • Константин Groove Пикинер (тренер);
  • Илья Perfecto Залуцкий (инактив);
  • Абай HObbit Хасенов (инактив).

Ранее киберспортсмен Денис electroNic Шарипов покинул Cloud9 и присоединился к составу Virtus.pro по Counter-Strike 2.

Материалы по теме
Денис electroNic Шарипов перешёл в Virtus.pro из Cloud9
Состав Cloud9 по CS 2 покинули ещё два игрока — инсайдер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android