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Вышел тизер фильма «Граф Монте-Кристо» по мотивам романа Александра Дюма

Вышел тизер фильма «Граф Монте-Кристо» по мотивам романа Александра Дюма
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Французская кинокомпания Pathe представила первый тизер фильма «Граф Монте-Кристо». Картина выйдет в прокат уже 28 июня — покажут ли её в России, пока неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале Pathe. Права на видео принадлежат Pathe.

«Граф Монте-Кристо» расскажет историю моряка Эдмона Дантеса — его арестовывают за преступление, которого не совершал. Спустя 14 лет ему наконец удаётся совершить побег, он нарекает себя графом Монте-Кристо и решает отомстить злоумышленникам, которые его предали.

Главные роли в фильме исполнили Пьерфранческо Фавино («Гонка»), Оскар Лесаж («Месье Спейд»), Пьер Нинэ («Обещание на рассвете») и Анаис Демустье («На посту!»). Режиссёром ленты выступил Матьё Делапорт, известный по недавней дилогии «Три мушкетёра».

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