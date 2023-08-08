Ридли Скотт жалеет, что отказался от съёмок фильма «Бегущий по лезвию 2049»

В 2014 году Ридли Скотт, постановщик «Бегущего по лезвию», «Гладиатора» и многих других культовых фильмов, отказался от кресла режиссёра «Бегущего по лезвию 2049». Вместо этого автор решил сфокусироваться на фильме «Чужой: Завет», продолжении «Прометея».
Ленту в итоге поставил Дени Вильнёв: после премьеры в 2017 году «Бегущего по лезвию 2049» зрители назвали достойным продолжением оригинальной картины. Однако Ридли Скотт до сих пор жалеет, что фильм снял не он, — «Чужой: Завет» станет одним из худших проектов знаменитого постановщика.
Я не должен был принимать такое решение. Но я должен был. Я должен был снять «Бегущего по лезвию 2049».
Сейчас Скотт занят на съёмках «Гладиатора 2», производство которого остановили из-за забастовки актёров. Что касается вселенной «Бегущего по лезвию», то 85-летний постановщик стал продюсером грядущего сериала «Бегущий по лезвию 2099». Его съёмки остановили уже из-за забастовки сценаристов.
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