GoodW1N — про старт плей-офф ESL Pro League: состояние FaZe вызывает опасения

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Комментатор Okko Кибер Константин GoodW1N Андрейченко поделился с «Чемпионатом» своими впечатлениями по итогам первого дня ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2.

Кастер обратил особое внимание на яркий камбэк G2 с Монеси в матче против BIG.

При таком NiKo и таком nexa, которые буквально играли «игру жизни», и с отменной поддержкой HooXi и остальных, у BIG не было шансов.

Также Гудвин выделил не лучшую форму FaZe Clan в матче против Monte.

Состояние FaZe вызывает опасения. Видно, что ребята при таком сумасшедшем графике турниров буквально выжимают из себя все соки – вместе с перелётами и тренировками соревнования съедают все силы. Не зря Финн Андерсен сказал в недавнем интервью, что всему составу срочно необходим отдых, чтобы продолжать показывать высочайший уровень игры.

Сегодня в рамках ESL Pro League S19 пройдут четыре матча второго раунда, где среди прочих сыграют Virtus.pro и Natus Vincere. Прямую трансляцию всех игр, а также записи эфиров можно посмотреть на Okko.