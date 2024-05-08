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Продолжение сериала Офис с Доналом Глисоном — первые детали, дата выхода, съёмки, сюжет, актёры

Новый сериал «Офис» запустили в производство — стали известны первые детали
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Онлайн-кинотеатр Peacock анонсировал продолжение культового сериала «Офис», о котором раньше сообщали инсайдеры. В новом проекте действительно сыграют Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»), остальные участники станут известны позже. Съёмки стартуют уже в июле, шоураннером вновь выступит Грэг Дэниелс, автор оригинального произведения.

Кроме того, стали известны первые подробности шоу. Знаменитая команда документалистов, которая «наблюдала» за командой Майкла Скотта, ищет новый материал и начинает снимать работу увядающей американской газеты со Среднего Запада и попытки издательства вдохнуть в неё новую жизнь.

Сериал «Офис» транслировался с 25 марта 2005 года по 16 мая 2013-го. За это время шоу получило 21 награду, включая «Эмми» за лучший комедийный сериал. У продолжения пока нет даже примерной даты выхода.

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