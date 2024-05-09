EA хочет вставлять рекламу в свои игры, но «аккуратно»

На этой неделе руководитель Electronic Arts Эндрю Уилсон пообщался с инвесторами. В ходе разговора он заявил, что компания хочет начать вставлять рекламу в свои игры, поскольку такое решение значительно увеличит её показатели в будущем.

Однако Уилсон уточнил, что сейчас данная тема обсуждается в Electronic Arts на ранней стадии, поэтому если компания и начнёт внедрять рекламу, то будет делать это «аккуратно».

Мы думаем о многих миллиардах часов, потраченных на игру, и о том, что большая часть этого взаимодействия находится за пределами традиционного игрового опыта. Поэтому мы ожидаем, что у рекламы есть перспектива стать значительным драйвером для роста компании.

Напомним, ранее EA уже вставляла рекламу в свои игры: NFS Carbon, Battlefield 2142 и EA Sports FC 24.