Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

EA хочет вставлять рекламу в свои игры, но «аккуратно»

EA хочет вставлять рекламу в свои игры, но «аккуратно»
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе руководитель Electronic Arts Эндрю Уилсон пообщался с инвесторами. В ходе разговора он заявил, что компания хочет начать вставлять рекламу в свои игры, поскольку такое решение значительно увеличит её показатели в будущем.

Однако Уилсон уточнил, что сейчас данная тема обсуждается в Electronic Arts на ранней стадии, поэтому если компания и начнёт внедрять рекламу, то будет делать это «аккуратно».

Мы думаем о многих миллиардах часов, потраченных на игру, и о том, что большая часть этого взаимодействия находится за пределами традиционного игрового опыта. Поэтому мы ожидаем, что у рекламы есть перспектива стать значительным драйвером для роста компании.

Напомним, ранее EA уже вставляла рекламу в свои игры: NFS Carbon, Battlefield 2142 и EA Sports FC 24.

Материалы по теме
Глава EA: следующий Battlefield будет отличной игрой-сервисом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android