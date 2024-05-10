По знаменитой хоррор-игре Poppy Playtime снимут фильм ужасов

Кинокомпания Legendary Pictures и студия Mob Entertainment заключили сделку на создание экранизации знаменитой видеоигры Poppy Playtime. Это будет фильм ужасов с живыми актёрами, который сейчас находится на ранней стадии производства.

У адаптации пока нет сюжета, актёрского состава и каких-либо подробностей. Оригинальная игра повествует о бывшем сотруднике, который посещает заброшенную фабрику детских игрушек, ранее принадлежавшую компании Playtime Co. Игрокам необходимо перемещаться по территории фабрики и решать головоломки, используя гаджет под названием GrabPack с двумя выдвижными руками.

Первая глава Poppy Playtime вышла в 2021 году и стала большим хитом для студии Mob Entertainment. Со времён выхода в проект сыграли более 12 млн человек, после чего авторы выпустили вторую и третью главы хоррора, а также портировали игру на консоли и платформу Roblox.