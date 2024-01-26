«Мы сняли про машины всё, что только можно»: Джереми Кларксон — о закрытии The Grand Tour

В декабре стало известно, что знаменитое автомобильное шоу The Grand Tour завершится после пятого сезона. За последние семь лет вышло пять сезонов проекта: последние два спецвыпуска выйдут уже в 2024 году. Эпизод в Мавритании появится в феврале, а в Зимбабве — до конца 2024 года.

В недавнем интервью для The Times ведущий шоу Джереми Кларксон объяснил, почему больше не хочет возвращаться к автомобильной тематике. По словам 63-летнего артиста, он слишком стар и толст для постоянных съёмок. Кроме того, он считает, что трио уже рассказало про машины всё, что только можно было рассказать.

Съёмки в подобных шоу очень тяжелы, особенно когда ты уже старый и толстый. Мы сделали всё, что только можно сделать с машинами. Когда у нас были собрания о том, что делать дальше, люди просто вскидывали руки вверх.

Шоу The Grand Tour начало выходить в 2016 году на Amazon Prime, а вели его бывшие ведущие Top Gear — Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй.