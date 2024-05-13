«Хотелось сделать кино про живого человека»: Юра Борисов — о фильме «Пророк» про Пушкина

Актёр Юра Борисов в интервью «Комсомольской правде» рассказал об этапах работы над фильмом «Пророк», в котором он сыграл Александра Сергеевича Пушкина.

По словам Борисова, создателям ленты хотелось сделать «кино про живого человека». В этом была главная цель.

Пушкина ещё при жизни пытались втиснуть всегда в определённый контекст. А уж после смерти… Хотелось сделать кино про живого человека, который страдал, любил, мучился, просто жил и хотел быть счастливым. Перманентно творил и имел все пороки, присущие молодому человеку, но при этом постоянно куда-то стремился к свету и богу. В нём это искрило, и он не знал, что с этим делать. Штырило его от происходящего, и хотелось найти способ нескучно рассказать об этом.

В центре повествования ленты окажется жизнь великого русского поэта от его дней в лицее до роковой дуэли с Дантесом. В картине Пушкин предстанет как «современный и многогранный герой, в котором тёмное и страшное борется со светлым и просвещённым».

Премьера ленты запланирована на 14 февраля 2025 года.