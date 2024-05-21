«Сюрпризы — суть Дэдпула»: Райан Рейнольдс — о появлении Тейлор Свифт в «Дэдпуле 3»

Недавно Райана Рейнольдса вновь стали расспрашивать по участие Тейлор Свифт в «Дэдпуле 3». Первые слухи о том, что певица появится в ленте, появились ещё несколько месяцев назад. Сейчас, как и тогда, актёр не подтверждает появления Свифт.

По его словам, суть фильмов про Дэдпула была в том, что персонаж преподносил какие-то сюрпризы зрителям. Вероятно, появление певицы хотят оставить в тайне до самой премьеры.

Существует так много спекуляций по поводу множества людей, которые могут оказаться в фильме. Я знаю одного, который был убежден, что Элвис будет в фильме. Сюрпризы — это суть Дэдпула.

Премьера «Дэдпула 3» или «Дэдпула и Росомахи» состоится в кинотеатрах 26 июля. Лента станет частью киновселенной Marvel.