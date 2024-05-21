Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я думал, что всё хорошо»: Фрэнсис Форд Коппола — о негативной реакции на «Мегалополис»

«Я думал, что всё хорошо»: Фрэнсис Форд Коппола — о негативной реакции на «Мегалополис»
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно появились полноценные рецензии фильма «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы. Картина получила смешанную реакцию, в том числе и негативные мнения от критиков.

Коппола, режиссёр ленты, отреагировал на это, отметив, что не знал о подобной реакции и думал, что картина понравилась всем критикам.

Всё, что я знаю, это то, что я пришёл сюда, показал картину, и мне сказали, что она в очень хорошем состоянии. А может, и нет, я не знаю. Но это то, что они мне сказали лично.

Сюжет картины перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра. Идея фильма пришла к Копполе после выхода «Апокалипсис сегодня» в начале 1980-х.

В актёрский состав ленты вошли Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Натали Эммануэль, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие.

Премьера состоится в этом году.

Материалы по теме
«Яркий проект без страсти»: критики встретили фильм «Мегалополис» смешанно
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android