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«Я думал, что всё хорошо»: Фрэнсис Форд Коппола — о негативной реакции на «Мегалополис»

Недавно появились полноценные рецензии фильма «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы. Картина получила смешанную реакцию, в том числе и негативные мнения от критиков.

Коппола, режиссёр ленты, отреагировал на это, отметив, что не знал о подобной реакции и думал, что картина понравилась всем критикам.

Всё, что я знаю, это то, что я пришёл сюда, показал картину, и мне сказали, что она в очень хорошем состоянии. А может, и нет, я не знаю. Но это то, что они мне сказали лично.

Сюжет картины перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра. Идея фильма пришла к Копполе после выхода «Апокалипсис сегодня» в начале 1980-х.

В актёрский состав ленты вошли Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Натали Эммануэль, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие.

Премьера состоится в этом году.