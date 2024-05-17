«Яркий проект без страсти»: критики встретили фильм «Мегалополис» смешанно

Посмотревшие в Каннах фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» критики поделились от него своими впечатлениями. На Rotten Tomatoes картина собрала 47% свежести, а на Metacritic — 63 из 100.

Судя по словам критиков, новый проект Копполы далёк от идеала. Ругают скучное и рваное повествование, плохую графику, поверхностность и попытку режиссёра собрать все свои идеи в одной истории.

Зато есть и хвалебные отзывы. В них отмечают, что лента ощущается уникальной, аналогов которой нет. Это ощущается и в подходе режиссёра — якобы Коппола дал себе полную творческую свободу. И это, конечно, впечатлило некоторых критиков.

Это яркий проект без страсти: раздутый, скучный и сбивающий с толку поверхностный фильм, полный школьных истин о будущем человечества.

Не могу сказать, что все два часа я был увлечён, но было интересно, чем всё кончится. Это хороший фильм? Не скажу. Но и отворачиваться от него не буду.

Что такое «Мегалополис»? Это грандиозная эпопея, мечта безумца. Кроме того, совершенно очевидно, что это работа режиссёра, у которого не было никаких ограничений.

В актёрский состав ленты вошли Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Натали Эммануэль, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие.

Премьера состоится в этом году.