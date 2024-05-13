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Новая версия нейросети GPT работает быстрее, получила ПК-приложение и научилась петь

Новая версия нейросети GPT работает быстрее, получила ПК-приложение и научилась петь
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Компания OpenAI представила новую модель своего искусственного интеллекта под кодовым названием GPT-4o.

Нейросеть получила обновление, которое включает в себя новый пользовательский интерфейс с изменениями дизайна. Однако намного важнее, что GPT-4o стала намного быстрее работать с картинками и аудио и улучшила свой синхронный перевод.

Теперь ИИ может мгновенно отвечать на голосовые запросы, пользователь также сможет прерывать ответ нейросети, как обычного собеседника. Голосовой помощник также может менять интонацию и напевать.

Кроме того, чат-бот ChatGPT получил ПК-приложение. Система GPT-4o будет бесплатно доступна всем пользователям, но платные подписчики получат увеличенные лимиты на выполнение различных операций.

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