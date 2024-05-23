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Вышел трейлер комедии «Кореша» с Никитой Кологривым — премьера 18 июля

Вышел трейлер комедии «Кореша» с Никитой Кологривым — премьера 18 июля
Аудио-версия:
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Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» опубликовала трейлер комедии «Кореша» с Никитой Кологривым в главной роли. В ролике показали центральных персонажей истории и ряд комедийных ситуаций.

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «Вселенная кино»/«Ящер Пикчерс».

Сюжет разворачивается вокруг закадычных друзей Макса и Гуся. Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то, что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить самый лучший в Пензе отель.

Также в актёрский состав вошли Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Никита Джигурда, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Сергей Рост и другие. Кресло режиссёра занял Денис Павлов («Макс и Гусь»).

Премьера картины состоится 18 июля.

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