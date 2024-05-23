Сборы фильма «Сто лет тому вперёд» превысили 1,3 млрд рублей

На этой неделе сборы картины «Сто лет тому вперёд» в российском прокате превысили 1,3 млрд рублей. К такому результату фильм шёл чуть больше месяца — премьера состоялась 18 апреля.

Фото: «Фонд Кино»

Лента «Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Главные роли в фильме исполнили Марк Эйдельштейн («Монастырь») и Даша Верещагина («Лунатики»). Вместе с ними также снялись Константин Хабенский и Виктория Исакова. Режиссёром выступил Александр Андрющенко, известный по трилогии «Лёд».