«Лиам просто косплеит Генри Кавилла»: фанаты уничтожили тизер 4-го сезона «Ведьмака»

На этой неделе компания Netflix опубликовала первый тизер 4-го сезона сериала «Ведьмак». В нём зрители впервые увидели Лиама Хемсворта в роли Геральта из Ривии — в будущих эпизодах шоу он заменит Генри Кавилла.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Однако фанаты приняли дебютный ролик с участием Хемсворта крайне отрицательно. На момент написания новости видео собрало 800 тыс. просмотров, 84 тыс. дизлайков и только 13 тыс. лайков. Многие критики считают, что Лиам Хемсворт не подходит на роль Геральта.

Некоторые комментарии

Я не собираюсь тратить свои деньги и время на этот сериал. Они [авторы шоу] испортили всю историю. Генри по-прежнему самый лучший.

Лиам просто косплеит Генри Кавилла.

Не надо испытывать ненависть к Лиаму. Уход Генри — это не то, что убило шоу. Это вина сценаристов.

У четвёртого сезона «Ведьмака» пока нет даже примерной даты выхода. Судя по всему, его не стоит ждать раньше 2025 года. Шоу доступно для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.