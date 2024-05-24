Коллеги Криса Хемсворта из фильмов Marvel описали его в трёх словах

Крис Хемсворт наконец-то получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Поддержать актёра пришли коллеги: Роберт Дауни-младший, режиссёр Джордж Миллер и Аня Тейлор-Джой.

Заранее подготовившись Дауни-младший попросил коллег, включая Марка Руффало, Джереми Реннера, Скарлетт Йоханссон и Криса Эванса описать Хемсворта в трёх словах.

Роберт пошутил и спросил: «А кто такой вообще Крис Хемсворт?». Руффало подчеркнул, что Хемсворт — отличный друг с работы, отсылаясь на шутку из «Тора 3: Рагнарёк». Крис Эванс описал коллегу так: «Это второй лучший Крис».

После их речь Дауни-младший отметил, что Крис Хемсворт — прекрасный и самый лучший человек, которого он когда-либо знал.

Хемсворт получил широкую известность благодаря роли Тора в киновселенной Marvel.