Появился отрывок из фильма «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун

SearchlightPictures опубликовала отрывок из фильма «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса, который ранее снял хитовую картину «Бедные-несчастные».

В отрывке из картины можно увидеть главных героев, сидящих за одним столом, а также курящую героиню Эммы Стоун.

Видео доступно на YouTube-канале SearchlightPictures. Права на видео принадлежат SearchlightPictures.

«Виды доброты» расскажут сразу три отдельные истории: о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь, о полицейском, встревоженном тем, что его жена вернулась к нему и кажется другим человеком, а также о женщине, решившей найти конкретного человека, которому суждено стать неким духовным лидером.

Помимо Эммы Стоун, в ленте также сыграли Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли, Джо Алвин и Джесси Племонс.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 15 мая. Картина выйдет в американский прокат 21 июня 2024 года.