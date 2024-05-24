Сегодня состоялась мировая премьера фильма «Фуриоса» по «Безумному Максу». Картину уже показывают в США и многих европейских странах. Официальных показов ленты в России не будет, но ленту наверняка покажут обходными путями в духе предсеансового обслуживания.

В центре сюжета спин-оффа оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, роль которой в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой, звезда «Хода королевы» и недавней «Дюны 2». В ленте расскажут о её молодости и приключениях до знакомства с Максом, которого сыграл Том Харди.

Режиссёром выступил Джордж Миллер, который снял оригинальный фильм про Безумного Макса и его культовое продолжение — «Дорогу ярости».

Также в картине в качестве злодея снялся звезда фильмов Marvel Крис Хемсворт.