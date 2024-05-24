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Умер Морган Сперлок, режиссёр фильма «Двойная порция» о вреде «Макдональдса»

Умер Морган Сперлок, режиссёр фильма «Двойная порция» о вреде «Макдональдса»
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Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что в возрасте 53 лет скончался американский режиссёр Морган Сперлок. Причиной смерти кинематографиста стали осложнения от рака.

Наибольшую популярность Сперлок получил после выпуска документальной ленты «Двойная порция», которая рассказывала о вреде «Макдональдса» — картина даже была выдвинута на премию «Оскар». После выпуска фильма в 2004 году корпорация объявила о решении до конца года снять с производства и продажи в США порции Supersize.

Ко всему прочему, Морган Сперлок был исполнительным продюсером и звездой реалити-шоу «30 дней». Также постановщик выступил создателем шоу «Давай на спор» для MTV, в котором обычные люди делали отвратительные, необычные или смущающие вещи в обмен на деньги.

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