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Вышел трейлер документального фильма о певице Селин Дион — премьера 25 июня

Вышел трейлер документального фильма о певице Селин Дион — премьера 25 июня
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Компания Amazon опубликовала дебютный трейлер документального фильма о певице Селин Дион под названием I Am: Celine Dion («Я: Селин Дион»). Больше всего артистка известна тем, что её песня My Heart Will Go On украсила одну из легендарных сцен в картине «Титаник».

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Лента расскажет о борьбе Дион с редкой неврологической болезнью — синдромом жёсткого человека. У страдающих от этого недуга людей нарастает общая скованность мышц, из-за чего повышается мышечный тонус и возникают болезненные спазмы.

Ко всему прочему певица подведёт итоги своей карьеры. В фильме авторы также покажут архивные кадры из жизни Селин Дион.

Премьера документальной картины I Am: Celine Dion состоится 25 июня в стриминговом сервисе Amazon Prime. К сожалению, официально в России сервис недоступен.

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