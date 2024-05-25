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Фильм «Анора» с российскими актёрами получил главную награду Каннского кинофестиваля

Фильм «Анора» с российскими актёрами получил главную награду Каннского кинофестиваля
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25 мая жюри 77-го Каннского международного кинофестиваля определило победителей в различных номинациях. Золотую пальмовую ветвь, главную награду церемонии, завоевал фильм «Анора», снятый и написанный американским режиссёром Шоном Бэйкером.

Главные роли в ленте сыграли Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Сюжет «Аноры» рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятости её возлюбленной. Вместе с российскими звёздами в ленте также сыграли Росс Бродар, Карен Карагулян и другие актёры.

Что касается других наград, то лучшим актёром признали Джесси Племонса за роль в «Видах доброты», а лучшую женскую роль получил сразу тандем из актрис: Адриана Пас, Селена Гомес, Карла Гаскон и Зои Салдана за ленту «Эмилия Перес».

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